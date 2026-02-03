Nasce En-Topica un progetto sperimentale tra perfomance e arti visive nella nuova sala teatrale

È nata una nuova sala teatrale che ospita En-Topica, un progetto sperimentale che unisce performance e arti visive. La scena si anima con eventi che mescolano diverse forme artistiche, attirando pubblico curioso di scoprire qualcosa di diverso. La prima serata ha fatto registrare un buon seguito, segnando l’inizio di un’esperienza che punta a coinvolgere e sorprendere.

Il 6-7 febbraio avrà inizio la rassegna di arti visuali e performative EN•TOPICA, all'interno di un nuovo spazio teatrale nel cuore del centro storico.

