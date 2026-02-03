Narrazioni e interessi dietro all’intesa Trump-Modi

Questa mattina, il presidente indiano Narendra Modi ha annunciato di aver parlato con Donald Trump, definendolo un “caro amico”. Durante la conversazione, Modi ha comunicato che i prodotti made in India avranno ora una tariffa ridotta al 18%. La notizia conferma un’intesa tra i due leader, con ripercussioni sui commerci tra i rispettivi paesi.

“È stato meraviglioso parlare oggi con il mio caro amico, il presidente Trump. Sono lieto che i prodotti Made in India beneficeranno ora di una tariffa ridotta al 18%. Un grande ringraziamento al presidente Trump, a nome degli 1,4 miliardi di indiani, per questo importante annuncio”. Con queste parole il primo ministro Narendra Modi ha dato notizia del raggiungimento di un’intesa — direttamente mediata con il leader statunitense — per un accordo commerciale tra India e Stati Uniti, inquadrandolo come un risultato politico e simbolico prima ancora che economico. Non a caso, Modi esalta la dimensione di potenza demografica del suo Paese, menzionando quel miliardo e mezzo di indiani che guardano a questa intesa, e nel messaggio ha aggiunto che la cooperazione tra “le due più grandi democrazie del mondo” può sbloccare immense opportunità. 🔗 Leggi su Formiche.net

