Napoli Viviano duro su Conte e mercato | Non è un voto positivo A 60’ la squadra crolla perché paga le troppe gare

Viviano non fa sconti. Critica duro l’allenatore dopo le ultime partite: “A 60 minuti la squadra crolla perché paga le troppe gare”. Per lui, le prestazioni della squadra non sono affatto positive, e il mercato potrebbe essere una delle cause. La situazione resta tesa, e l’aria in città si fa sempre più calda.

"> NAPOLI – Un giudizio netto, senza sconti. Emiliano Viviano, intervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, ha analizzato il momento del Napoli e le scelte tecniche di Antonio Conte, soffermandosi su rendimento, comunicazione e mercato di gennaio. «Per me non è un voto positivo, anche se ci sono attenuanti – ha spiegato Viviano a Televomero –. Conte viene criticato per tanti aspetti, ma non per questo. Il Napoli dell’ultimo mese non è giudicabile: a sessanta minuti crolla, ma è perché giochi troppe gare consecutive e le paghi». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com

Il Napoli cerca quella figura discreta capace di sbloccare le partite complicate, spesso mancante in questa stagione.

