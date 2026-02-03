Napoli verso Genova con nuove soluzioni | Conte studia il doppio centravanti

Il Napoli si prepara a partire per la trasferta di Genova con alcune novità in attacco. Conte sta pensando di schierare il doppio centravanti, una soluzione che non utilizzava da tempo. Intanto, sono in arrivo buone notizie anche dal fronte infortuni: Politano e Rrahmani stanno recuperando e potrebbero tornare in campo presto. La squadra si concentra sugli ultimi allenamenti prima di affrontare la gara.

Dopo il mercato, riflettori sul campo: Politano e Rrahmani verso il rientro. Ugolini (Sky Sport) apre allo scenario 4-4-2 con Lukaku e Hojlund insieme. Archiviata la sessione invernale di calciomercato, il Napoli torna a concentrarsi esclusivamente sul campionato e sulla delicata trasferta di Genova contro il Genoa. In casa azzurra cresce l'attesa per il possibile recupero di due pedine fondamentali come Politano e Rrahmani, entrambi sulla via del rientro, anche se lo staff medico e Antonio Conte mantengono prudenza fino agli ultimi test settimanali.

