Dopo il gol segnato contro la Fiorentina, Vergara diventa il protagonista indiscusso del momento. Il dirigente Sabatini non fa mistero di apprezzare il talento del giovane, che sembra aver trovato subito il modo di farsi notare. Con la sua prestazione, Vergara ha dimostrato di avere le qualità giuste per restare sotto gli occhi di tutti, e il Napoli sembra pronto a puntare forte su di lui.

"> Dopo il gol alla Fiorentina, il giovane azzurro conquista tutti. L’analisi del giornalista sul suo canale YouTube: qualità rare, personalità e un futuro già scritto. La vittoria del Napoli contro la Fiorentina ha acceso i riflettori su uno dei protagonisti meno attesi, ma più sorprendenti: Vergara. A esaltare la prestazione del giovane azzurro è stato Sandro Sabatini, che sul proprio canale YouTube ha dedicato un’analisi approfondita al classe partenopeo, sottolineandone qualità tecniche e prospettive future. «Vergara? Questo ragazzo, che fino a due settimane fa probabilmente giocava solo le partitelle di allenamento a Castel Volturno, è un gran giocatore», ha detto Sandro Sabatini su YouTube, rimarcando il percorso rapido e inatteso che ha portato il giovane all’attenzione del grande pubblico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Sabatini esalta Vergara: «Talento vero, da prendere al volo»

