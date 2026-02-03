Il Napoli si prepara alla fase più importante della stagione con un volto diverso rispetto a quello che aveva in mente a inizio estate. Gli infortuni e le mosse del mercato di gennaio hanno portato a cambiare molte delle scelte iniziali dell’allenatore Conte. La squadra si presenta ora con un’idea diversa, pronta a affrontare le prossime partite con una formazione che si è dovuta adattare alle circostanze.

Il Napoli si presenta al cuore della stagione con un’identità tecnico-tattica profondamente diversa rispetto a quella immaginata in estate, complice una lunga scia di infortuni e un mercato invernale che ha corretto – e in parte ribaltato – le scelte iniziali. È successo tra Castel Volturno e il campo, nel pieno di un’annata segnata da stop pesanti, rientri attesi e nuovi innesti che hanno costretto Antonio Conte a riscrivere il progetto strada facendo. L’ultima notizia dall’infermeria, il problema di Di Lorenzo rivelatosi meno grave del previsto, non cambia la sostanza: il Napoli ha dovuto adattarsi, facendo di necessità virtù. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Napoli, progetto ridisegnato: come cambia il piano di Conte dopo infortuni e mercato

Approfondimenti su Napoli mercato

Il Napoli si trova in una fase delicata, con una recente serie di risultati negativi e una posizione di classifica compromessa.

Dopo la sconfitta contro la Juventus, Napoli si trova a fronteggiare un crescente problema di infortuni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli mercato

Come cambierà largo Maradona a NapoliIl comune ha approvato un progetto di riqualificazione per rinnovare tutta l'area dove c'è il famosissimo murale ... ilpost.it

Il Comune di Napoli approva il progetto Largo Maradona: come cambierà lo spazio ai Quartieri SpagnoliNapoli, approvato il progetto per la realizzazione di un'attrezzatura di quartiere ad uso pubblico nell'area scoperta nota come Largo Maradona, situata all'angolo tra via Emanuele De Deo e vico Conc ... msn.com

sono attualmente impegnata in un progetto di Servizio Civile Universale presso la sede di Napoli, con avvio in data 30 giugno 2025. Essendo residente a Brescia, per motivi lavorativi a partire dal mese di marzo dovrò rientrare stabilmente nella mia città. Avrei - facebook.com facebook