Napoli installato il ponte pedonale tra Tribunale e Procura

A Napoli è stato installato un nuovo ponte pedonale tra il Nuovo Palazzo di Giustizia e gli uffici della Procura. La struttura sopraelevata permette ai cittadini di attraversare in sicurezza, senza passare per le strade. Per ora, via Grimaldi rimane chiusa al traffico fino a fine marzo, per consentire i lavori di completamento e sistemazione. La città spera che questa novità semplifichi gli spostamenti tra le due sedi giudiziarie.

Il nuovo ponte pedonale collega il Nuovo Palazzo di Giustizia agli uffici della Procura: via Grimaldi chiusa al traffico fino a fine marzo È stato installato a Napoli il ponte pedonale sopraelevato che collegherà il Nuovo Palazzo di Giustizia con gli uffici della Procura, consentendo un passaggio diretto e sicuro tra le due strutture. La nuova infrastruttura permetterà a magistrati e personale amministrativo di spostarsi più rapidamente tra Tribunale e Procura, migliorando l'organizzazione e la funzionalità degli uffici giudiziari. La posa dell'opera, realizzata interamente in ferro, ha richiesto la chiusura al traffico di via Grimaldi, che resterà inaccessibile fino alla fine di marzo per consentire il completamento degli interventi.

