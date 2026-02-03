Il divieto di trasferta ai tifosi del Napoli resta al centro delle polemiche. Giordano lo definisce ingiusto e denuncia che il saldo zero ha influito sulla decisione. Ora, secondo lui, tocca a Conte dimostrare qualcosa. La questione divide e non si placa.

"> NAPOLI – Il divieto di trasferta imposto ai tifosi del Napoli per l’intera stagione continua a far discutere. A intervenire sul tema è Antonio Giordano, giornalista della Gazzetta dello Sport, che ai microfoni di Radio Tutto Napoli ha espresso forti perplessità sulla disparità di trattamento rispetto ad altri club, a partire dall’Inter, fermata solo fino al 23 marzo 2026. «Onestamente faccio fatica a leggerla – ha dichiarato Giordano su Radio Tutto Napoli –. Resto stupito, perché l’iniquità mi pare netta, evidente, alla luce del sole». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Giordano sul divieto di trasferta: «Decisioni inique. Il saldo zero ha inciso, ora Conte deve dimostrare»

In un contesto calcistico segnato da decisioni arbitrali controverse, Conte si confronta con le conseguenze di episodi che hanno messo a rischio l'integrità dei giocatori.

