Napoli Giordano sul divieto di trasferta | Decisioni inique Il saldo zero ha inciso ora Conte deve dimostrare
Il divieto di trasferta ai tifosi del Napoli resta al centro delle polemiche. Giordano lo definisce ingiusto e denuncia che il saldo zero ha influito sulla decisione. Ora, secondo lui, tocca a Conte dimostrare qualcosa. La questione divide e non si placa.
"> NAPOLI – Il divieto di trasferta imposto ai tifosi del Napoli per l’intera stagione continua a far discutere. A intervenire sul tema è Antonio Giordano, giornalista della Gazzetta dello Sport, che ai microfoni di Radio Tutto Napoli ha espresso forti perplessità sulla disparità di trattamento rispetto ad altri club, a partire dall’Inter, fermata solo fino al 23 marzo 2026. «Onestamente faccio fatica a leggerla – ha dichiarato Giordano su Radio Tutto Napoli –. Resto stupito, perché l’iniquità mi pare netta, evidente, alla luce del sole». 🔗 Leggi su Napolipiu.com
“Che deve fare con quel braccio? Deve amputarlo? Diventa difficile, ma andiamo avanti”: Conte contro le decisioni arbitrali
In un contesto calcistico segnato da decisioni arbitrali controverse, Conte si confronta con le conseguenze di episodi che hanno messo a rischio l'integrità dei giocatori.
Il Napoli ha dato delle belle risposte, il cambio di modulo ha inciso, McTominay sta facendo la differenza
