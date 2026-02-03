Napoli-Fiorentina Scotto elogia Vergara e difende Conte sui calendari

Questa sera il Napoli batte la Fiorentina 2-1 e conquista tre punti importanti. Dopo la partita, Scotto ha elogiato Vergara per la sua prestazione e ha difeso Conte, criticato da alcuni per la gestione dei calendari. I tifosi sono soddisfatti, mentre i commenti si concentrano soprattutto sul modo in cui il team ha affrontato la sfida.

La vittoria del Napoli contro la Fiorentina porta con sé tre punti pesanti e un sospiro di sollievo in classifica, ma anche nuove riflessioni su un momento ancora complicato della stagione. A commentare la gara e il clima che si respira attorno agli azzurri è stato Giovanni Scotto, attraverso un intervento sui social. Il giornalista ha sottolineato come il successo sia arrivato ancora una volta attraverso una prova di sofferenza, ma con un valore che va oltre il risultato: "Il Napoli soffre ancora una volta, ma conquista tre punti importantissimi, non solo per la classifica ma anche per allontanare qualche nube.

