La polizia di Napoli ha fatto un blitz in due appartamenti della città, arrestando due giovani sospettati di aver manifestato sostegno allo Stato Islamico. Gli agenti hanno eseguito perquisizioni dopo aver scoperto che i ragazzi avevano contatti con ambienti legati al jihadismo internazionale e avevano espresso online posizioni vicine all’ISIS. Le indagini proseguono per capire meglio le loro intenzioni e i collegamenti con altri gruppi.

Avrebbero manifestato online una vicinanza allo Stato Islamico, entrando in contatto con ambienti riconducibili al jihadismo internazionale. È questo il sospetto che ha portato la Digos a eseguire un blitz in due abitazioni nell’area nord di Napoli, con perquisizioni e sequestro di materiale informatico. Nel mirino degli investigatori - come spiega Il Mattino - sono finiti due giovanissimi napoletani: un minorenne e un ragazzo di 18 anni, che aveva 17 anni all’epoca dei primi contatti ritenuti sospetti. I due, secondo quanto emerso, avrebbero scaricato contenuti di propaganda e materiale finalizzato all’auto-addestramento, ritenuto utile all’ingresso nella rete del terrorismo islamico. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, due giovanissimi vicini all’ISIS: blitz e perquisizioni in due appartamenti

