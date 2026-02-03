Napoli colpita alla schiena con una lama da cucina | morta la 22enne Ilenia Musella | In fuga il fratello è caccia all' uomo
Napoli piange Ilenia Musella, una ragazza di 22 anni uccisa ieri sera. La giovane è stata colpita alla schiena con una lama da cucina durante una lite in strada e non ce l’ha fatta. La polizia cerca ancora il fratello, che è scappato subito dopo l’aggressione. La comunità è sotto shock per questa tragedia improvvisa.
È in corso una caccia all'uomo per le strade della periferia orientale di Napoli dopo che è stata accoltellata a morte la 22enne Ilenia Musella. La giovane, aggredita alle spalle, aveva evidenti lividi in volto e una larga e profonda ferita alla schiena. Trasferita d'urgenza all'ospedale Villa Betania, la 22enne avrebbe però perso la vita durante il trasporto o comunque appena arrivata in pronto soccorso. Il fratello sarebbe irreperibile., Viveva proprio nel quartiere Ponticelli, nel rione Conocal dove è stata accoltellata, Ilenia Musella. Secondo le prime ricostruzioni, la 22enne sarebbe stata coinvolta in una lite avvenuta per strada, al culmine della quale sarebbe stata aggredita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Napoli, colpita alla schiena con una lama da cucina: morta la 22enne Ilenia Musella | Scaricata in pronto soccorso da un'auto, poi scappata
Questa mattina a Napoli, una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è stata colpita alla schiena con una lama da cucina.
Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: il corpo della 22enne portato in ospedale a bordo di un'auto
Questa mattina a Napoli, una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è stata trovata ferita e portata d’urgenza al Villa Betania nel quartiere Ponticelli.
Colpita alla schiena con una lama da cucina: muore a 22 anniLa giovane 22enne sarebbe stata coinvolta in una lite avvenuta per strada, al culmine della quale sarebbe stata aggredita ... zoom24.it
Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: la 23enne è morta dopo il ricovero in ospedaleUna ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo ... ilmessaggero.it
Napoli, Ilenia Musella uccisa a coltellate: tensione davanti all'ospedale - facebook.com facebook
