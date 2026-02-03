Napoli colpita alla schiena con una lama da cucina | morta la 22enne Ilenia Musella | In fuga il fratello è caccia all' uomo

Napoli piange Ilenia Musella, una ragazza di 22 anni uccisa ieri sera. La giovane è stata colpita alla schiena con una lama da cucina durante una lite in strada e non ce l’ha fatta. La polizia cerca ancora il fratello, che è scappato subito dopo l’aggressione. La comunità è sotto shock per questa tragedia improvvisa.

È in corso una caccia all'uomo per le strade della periferia orientale di Napoli dopo che è stata accoltellata a morte la 22enne Ilenia Musella. La giovane, aggredita alle spalle, aveva evidenti lividi in volto e una larga e profonda ferita alla schiena. Trasferita d'urgenza all'ospedale Villa Betania, la 22enne avrebbe però perso la vita durante il trasporto o comunque appena arrivata in pronto soccorso. Il fratello sarebbe irreperibile., Viveva proprio nel quartiere Ponticelli, nel rione Conocal dove è stata accoltellata, Ilenia Musella. Secondo le prime ricostruzioni, la 22enne sarebbe stata coinvolta in una lite avvenuta per strada, al culmine della quale sarebbe stata aggredita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Questa mattina a Napoli, una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è stata colpita alla schiena con una lama da cucina.

Questa mattina a Napoli, una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è stata trovata ferita e portata d’urgenza al Villa Betania nel quartiere Ponticelli.

