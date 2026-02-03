Il Napoli annuncia l’arrivo di Alisson de Almeida Santos, il nuovo attaccante brasiliano che si unisce alla colonia brasiliana già presente in squadra. Alisson arriva come alternativa a Neres, con il vizio del gol già dimostrato in passato. La società spera che possa portare nuove energie e segnare subito qualche rete. I tifosi sono curiosi di vederlo all’opera e capire quanto potrà incidere in questa stagione.

Napoli, 3 febbraio 2026 - La colonia brasiliana del Napoli cresce ancora: dopo Giovane Santana do Nascimento si veste d'azzurro Alisson de Almeida Santos, che a loro volta raggiungono i già presenti Juan Jesus e David Neres. Proprio l'infortunio di quest'ultimo, un guaio alla caviglia che ha richiesto l'intervento chirurgico e non meno di 3 mesi di stop, ha obbligato il club partenopeo a fiondarsi con urgenza sul mercato per mettere una toppa, anche in considerazione al precedente flop di Noa Lang (partito in prestito direzione Galatasaray ). Con la stessa formula (per la precisione, prestito oneroso a 3,5 milioni e diritto di riscatto fissato a 20 milioni ), Alisson è arrivato dallo Sporting Lisbona, con cui in stagione ha raccolto 3 gol (tutti in Champions League ) e 3 assist in 31 presenze e 689' in campo: numeri che dalla prospettiva di Antonio Conte possono e devono migliorare in una seconda parte di stagione che sarà importante per tutte le parti in causa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, alla scoperta di Alisson: il 'supplente' di Neres con il vizio del gol

