Napoli 22enne uccisa con una coltellata alla schiena e scaricata all' ospedale Si cerca il fratello legato a un clan

Questa mattina a Napoli, una giovane di 22 anni, Jlenia Musella, è stata colpita alla schiena con un coltello e poi abbandonata all’ospedale Villa Betania nel quartiere di Ponticelli. I soccorsi sono arrivati troppo tardi, e per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La polizia sta cercando il fratello, che potrebbe essere legato a un clan. Le indagini sono in corso per capire cosa abbia portato a questo gesto violento.

È morta poco dopo il suo arrivo in ospedale Jlenia Musella, 22 anni, residente nel rione Conocal di Ponticelli alla periferia Est di Napoli. La giovane è stata ferita mortalmente con una coltellata alla schiena nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, ed è deceduta nonostante i tentativi dei medici dell'emergenza di salvarle la vita. La Polizia di Stato è intervenuta presso l’ospedale Villa Betania in seguito alla segnalazione dell’arrivo di una ragazza con una grave ferita da arma da taglio alla schiena. Poco dopo il ricovero, la 22enne, classe 2003, è spirata. Secondo le prime informazioni, Jlenia Musella è stata portata all’ospedale Evangelico a bordo di un’auto privata, prima del successivo intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena e scaricata all'ospedale. Si cerca il fratello, legato a un clan Approfondimenti su Napoli 22enne Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena e scaricata davanti all'ospedale. «Si cerca il fratello» Questa mattina a Napoli, una ragazza di 22 anni è stata trovata ferita gravemente alla schiena e abbandonata davanti all’ospedale Villa Betania nel quartiere di Ponticelli. Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena: «Scaricata davanti all'ospedale» Questa mattina a Napoli una giovane di 22 anni, Ylenia Musella, è stata colpita con un coltello alla schiena. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli 22enne Argomenti discussi: Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena. Scaricata davanti all'ospedale, caccia al fratello; Giovane uccisa a Napoli: in corso le ricerche del fratello; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 gennaio: la rassegna stampa; Spari nella notte ai Quartieri Spagnoli, ferito un 22enne. Femminicidio a Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena. Ipotesi lite in famigliaAGI - Femminicidio a Napoli. Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, dopo essere stata ferita con un'arma da taglio alla schiena. Sull'episodio indagano gli agenti della locale Squadra Mobile, del Com ... msn.com Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena: si cerca il fratelloSull'episodio sono in pieno svolgimento le indagini della Polizia di Stato, condotte da Squadra Mobile, Commissariato Ponticelli e Ufficio Prevenzione Generale. In questi minuti vengono sentiti ... tg24.sky.it #Napoli. La 22enne è stata aggredita brutalmente e trasportata in condizioni misteriose in ospedale, dove è deceduta. Il fratello risulta irreperibile - facebook.com facebook Napoli, colpita alla schiena con una lama da cucina: morta la 22enne Ilenia Musella | In fuga il fratello, è caccia all'uomo #napoli x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.