Napoli 22enne accoltellata ed uccisa

Questa mattina a Napoli una ragazza di 22 anni è stata trovata morta con una ferita da coltello alla schiena. La Polizia è arrivata all’Ospedale Villa Betania dopo aver ricevuto la segnalazione di una giovane lasciata da un’auto, con evidenti ferite. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo e chi abbia potuto agire in quel modo.

18.35 Una giovane è stata accoltellata ed uccisa a Napoli. E' accaduto nel pomeriggio. La Polizia di Stato è intervenuta all'Ospedale Villa Betania dopo la segnalazione di una ragazza lasciata da auto, con ferita da coltello a schiena. Poco dopo, la 22enne è deceduta. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera degli agenti della Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari,parla di situazione grave e tragedia;necessario affidarsi a magistratura.

