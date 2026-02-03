Namaste | il reportage in India di Emanuele Carpenzano in mostra a Palazzo Bonocore

A Palermo, a Palazzo Bonocore, è in mostra il reportage di Emanuele Carpenzano in India. Le sue foto raccontano un viaggio tra culture, volti e tradizioni lontane, catturando momenti autentici e spontanei. Una possibilità per il pubblico di immergersi in un mondo diverso, senza filtri o apparenze.

Namaste. Che oltre a un saluto tradizionale, è anche un segno di grande rispetto. Per l'ospite, per l'amico, per chi vuole conoscere. È anche il titolo scelto da Emanuele Carpenzano per il volume (270 pag. oltre 200 scatti), che racchiude il suo reportage in India, con i testi del giornalista e scrittore Letterio Scopelliti. Con il libro, già presentato a Taobuk e PordenoneLegge, è nata la mostra fotografica che approda da sabato 7 febbraio vernissage alle 17 al 5 marzo a Palermo, a Palazzo Bonocore, settimo capitolo degli appuntamenti di BonocoreOpenArt, la call di CoopCulture e Palazzo Bonocore dedicata ai linguaggi visivi contemporanei.

