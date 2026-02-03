Mynet accende la fibra a Livigno per le Olimpiadi | connessioni ultraveloci
Mynet ha acceso la fibra a Livigno per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Ora, gli abitanti e i visitatori possono navigare in rete con connessioni ultraveloci. La tecnologia italiana arriva in uno dei luoghi più suggestivi delle Alpi proprio in vista dell’evento sportivo più atteso.
Dal 2017 il Piccolo Tibet viaggia sulla rete ultraveloce "made in Mantova", tra streaming internazionale e servizi tecnologici d’eccellenza, grazie alla collaborazione con la valtellinese Coltra Srl Mentre Livigno si prepara ad accogliere il mondo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, un cuore tecnologico tutto italiano – con radici mantovane – batte sotto la neve valtellinese. Mynet, operatore di telecomunicazioni attivo in Lombardia, Emilia, Veneto e Trentino-Alto Adige, insieme alla valtellinese Coltra Srl (Albosaggia), assicura la connettività necessaria per gestire un evento globale: dal Villaggio Olimpico alle strutture ricettive d’eccellenza, fino allo streaming delle competizioni per le televisioni internazionali.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Approfondimenti su Livigno Olimpiadi
Sci alpino, i convocati dell’Italia per il superG di Livigno. Si accende la lotta interna verso le Olimpiadi
Collegato in fibra ottica il data center scavato nella montagna del Trentino. Mynet primo operatore a riuscirci
Ultime notizie su Livigno Olimpiadi
Argomenti discussi: Mynet accende la fibra alle olimpiadi: Livigno corre sulla rete ultra-veloce mantovana; Stings Mantova, Peralta carica la squadra in vista della sfida con Gorizia.
Sotto la neve di Livigno corre una fibra tutta italiana. Per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, Mynet accende la rete ultra-veloce che garantisce connettività e streaming ai broadcaster internazionali, al Villaggio Olimpico e alle strutture ricettive d’ecc - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.