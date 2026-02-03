Myanmar | terremoto di magnitudo 6.0 colpisce il paese

Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito il Myanmar nella serata di oggi. L’epicentro si trovava vicino ad Ann Town, nel distretto di Kyaunkpyu, nello Stato di Rakhine. Al momento non ci sono ancora notizie di vittime, ma molte case sono state danneggiate e le autorità stanno verificando la situazione. La popolazione è uscita in strada spaventata, mentre le scosse continuano a essere percepite. La regione è stata immortalata da diverse testimonianze sui social, con immagini di edifici scossi e persone che cercano

Naypyidaw, 3 feb. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6.0 è stato segnalato in serata in Myanmar, nei pressi di Ann Town, distretto di Kyaunkpyu, nello Stato di Rakhine. Secondo il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC), il terremoto ha colpito alle 21,34 ora locale a una profondità moderatamente bassa di 57 km.

