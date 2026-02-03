Myanmar il partito dei militari stravince le elezioni ma l’ASEAN non riconosce il risultato

Il partito dei militari in Myanmar, l’USDP, ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni di ieri. La maggior parte dei voti è andata al partito che già controlla il paese, anche se l’ASEAN non ha riconosciuto ufficialmente il risultato. La vittoria dei militari era attesa, e ora si teme che la situazione possa peggiorare, con poche possibilità di dialogo tra le parti.

Vittoria tanto larga quanto scontata per lo Union Solidarity and Development Party (USDP), il partito dei militari che oggi governano il Myanmar. Avevano aver preso il potere con il golpe del 2021, dopo aver rovesciato il precedente governo eletto, al quale partecipava anche il premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, figura molto popolare nel Paese e ancora sotto arresto. I risultati. Il 25 gennaio si è conclusa la terza fase delle elezioni generali. L'USDP ha ottenuto 232 scranni su 263 alla Camera bassa e 109 su 157 a quella alta. Il sistema elettorale prevede che ai membri delle Forze armate sia garantito un quarto dei posti all' Assemblea dell'Unione, il Parlamento birmano.

