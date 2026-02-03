Elon Musk unisce le forze di SpaceX e xAI in un progetto che potrebbe cambiare le regole del gioco. L’imprenditore americano lavora a una fusione tra le sue aziende, puntando a sfruttare lo spazio per sviluppare tecnologie di intelligenza artificiale avanzate. I dettagli sono ancora top secret, ma l’obiettivo è chiaro: dominare il settore e portare il nostro rapporto con l’AI a un livello superiore. Intanto, il mercato osserva con attenzione le mosse di Musk, convinto che questa strategia possa aprire nuove strade anche oltre i confini terrestri.

Il piano segreto per dominare l’intelligenza artificiale dallo spazio Elon Musk non smette mai di stupire il mercato e questa. Elon Musk non smette mai di stupire il mercato e questa volta l’obiettivo è integrare le sue creature più ambiziose in un unico, potentissimo ecosistema tecnologico. Le indiscrezioni lanciate dal Wall Street Journal confermano che i vertici di SpaceX sono già in contatto con gli investitori per discutere una possibile fusione con xAI. Non si tratta solo di una manovra finanziaria, ma di una visione industriale senza precedenti: unire i vettori spaziali di SpaceX, la connettività globale di Starlink e il cervello digitale di Grok sotto un unico tetto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Musk punta alle stelle: SpaceX e xAI verso una fusione galattica

Approfondimenti su SpaceX xAI

Elon Musk sta valutando la possibilità di unire le sue aziende principali, SpaceX, Tesla e xAI.

Elon Musk ha deciso di unire le forze di SpaceX e xAI, creando una delle aziende private più ricche al mondo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su SpaceX xAI

Argomenti discussi: Elon Musk punta a IPO di SpaceX per giugno 2026 - report - Investing.com; AI nello spazio: a cosa porterà la fusione tra SpaceX e xAI; Elon Musk unisce xAI e SpaceX; Musk prepara il colpo SpaceX in Borsa tra pianeti e miliardi.

SpaceX e xAI diventano una cosa sola, Musk ora punta all’Ipo dei recordSpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk, ha acquisito xAI, la società di AI fondata dallo stesso Musk tre anni fa ... fortuneita.com

AI nello spazio: a cosa porterà la fusione tra SpaceX e xAISpaceX acquisisce xAI e Musk punta a data center nello spazio, AI e satelliti: nasce un colosso tecnologico da 1,25 trilioni di dollari. punto-informatico.it

Elon Musk prepara il lancio in orbita dell'Ai: SpaceX ha chiesto il via libera per i primi data center spaziali. Punta a un milione di satelliti SpaceX ha chiesto alla FCC, l’agenzia USA che autorizza e regola le comunicazioni via radio e satellite, il via libera per un - facebook.com facebook

SpaceX e xAI valutano fusione: Musk punta ai data center in orbita ilsole24ore.com/art/spacex-e-x… x.com