Musk indagato a Parigi per presunto caso X France | i magistrati accedono alla richiesta della procura francese

Elon Musk è stato convocato dalla procura di Parigi il 20 aprile. I magistrati hanno aperto un’indagine sulla sua azienda X e hanno fatto irruzione negli uffici della filiale francese del social network. La richiesta della procura è stata accolta, e ora si attendono sviluppi.

Elon Musk è stato convocato dalla procura di Parigi il 20 aprile per un’indagine in corso sulla sua azienda X, con un’operazione che include anche la perquisizione degli uffici della filiale francese del social network. La procedura, avviata a inizio 2025, riguarda il funzionamento degli algoritmi di X e del chatbot Grok, ormai al centro di forti criticità, soprattutto per la generazione di contenuti manipolati e deepfake. I magistrati francesi hanno richiesto l’audizione di Musk insieme a Linda Yaccarino, ex direttrice generale di X, per chiarire l’attività della rete sociale in Francia. L’operazione, condotta in collaborazione con Europol, mira a verificare l’efficacia e l’uso dei sistemi di classificazione automatica dei contenuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musk indagato a Parigi per presunto caso X France: i magistrati accedono alla richiesta della procura francese. Approfondimenti su Elon Musk Paris Francia alla guerra con X: perquisita la sede di Parigi, Elon Musk sarà sentito dalla procura. Nel mirino anche i deepfake pedopornografici La procura di Parigi ha perquisito questa mattina la sede francese di X, coinvolgendo anche Europol. Attentati Parigi 2015, Macron alla commemorazione allo Stade De France Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Elon Musk Paris Deepfake hard e contenuti negazionisti, il caso X. Musk convocato in procura a Parigi, sarà ascoltato il 20 aprileIl proprietario del social X, Elon Musk, e l’ex amministratrice delegata della società, Linda Yaccarino, sono stati convocati il prossimo 20 aprile ... affaritaliani.it Musk convocato dalla procura di Parigi il 20 aprileElon Musk, il mega-miliardario proprietario di X, e l'ex direttrice generale del social network, Linda Yaccarino, sono stati convocati in ''audizione libera'' il 20 aprile dalla procura di Parigi: è q ... ansa.it Pedro Sánchez è di un’altra categoria. Elon Musk critica su X la legge spagnola che regolarizza 500.000 migranti. Un “Wow” sarcastico, il solito tono da padrone del mondo. Sánchez gli risponde in cinque parole. “Mars can wait. Humanity can’t”. Marte può att - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.