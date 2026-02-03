Musica e schiamazzi a notte fonda Prefettura ' ordina' la chiusura dei locali in anticipo

La movida a Caserta tiene ancora banco. Questa notte, alcuni locali sono stati chiusi in anticipo dalla Prefettura a causa di musica troppo forte e schiamazzi fino a tarda ora. La questione torna a far discutere, con cittadini che chiedono più sicurezza e meno disturbo. La decisione arriva dopo diverse segnalazioni e si inserisce in un clima di tensione tra esercenti e residenti.

La movida casertana è ancora un tema caldo posto all'esame del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.La prefetta Lucia Volpe ha presieduto presso il Palazzo di Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l' Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione della.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Caserta Movida

A seguito degli eventi della notte di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, si è tenuto un vertice in prefettura a Milano per valutare la sicurezza dei locali cittadini.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Caserta Movida

Argomenti discussi: Musica e schiamazzi fino all’alba, i residenti di via Roma ad Azzano San Paolo sono esasperati; In quaranta a Trieste in piazza Perugino: Allarme rissa, ma è un video; TRIESTE | FESTA DEI MARANZA IN PIAZZA DEL PERUGINO: FRA VIDEO, SCHIAMAZZI E COLTELLI; Musica, le regole in bar e ristoranti. Note di sottofondo fino alle 24.

Musica e schiamazzi a notte fonda, Prefettura 'ordina' la chiusura dei locali in anticipoLa movida casertana è ancora un tema caldo posto all'esame del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. casertanews.it

Musica troppo alta e schiamazzi: chiuso a San Benedetto un locale in via CalatafimiSAN BENEDETTO Non si è fatto attendere il pugno duro dell’amministrazione in materia di movida molesta. Emessa l’ordinanza con cui è stata spenta la musica nel locale Pamperos in via Calatafimi, dopo ... corriereadriatico.it

Telequattro Trieste. . TRIESTE | FESTA DEI MARANZA IN PIAZZA DEL PERUGINO: FRA VIDEO, SCHIAMAZZI E COLTELLI Festa fra quaranta maranza a tarda sera in piazza del Perugino. Video trap con musica a tutto volume fra schiamazzi e esibizione di co - facebook.com facebook