Sabato sera all’Hotel Esplanade si è svolta una grande festa in maschera con musica e allegria. Dalle 20.30 alle 24, il dj Walter Pizzulli ha fatto ballare grandi e piccini, mentre i partecipanti hanno gustato una cena a buffet preparata dal ristorante Puccini20. L’evento è iniziato con la sfilata dei carri e poi è proseguito con effetti scenici e tanta musica carnevalesca, creando un’atmosfera divertente e spensierata per le famiglie presenti.

Una grande festa in maschera è stata organizzata per sabato dalle 20.30 alle 24 all’ Hotel Esplanade, dove è in calendario una cena a buffet allestita dal ristorante Puccini20 che partirà alla fine della sfilata dei carri e sarà arricchita da effetti scenici, musica carnevalesca e atmosfera divertente per le famiglie. Sarà il noto dj Walter Pizzulli a coinvolgere tutti con la musica da ballare del programma su M2O. La direzione dell’Esplanade consiglia di indossare una maschera per calarsi nel clima del veglione. La presenza di Walter Pizzulli (nella foto) è sinonimo di coinvolgimento e divertimento allo stato puro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica e allegria con il dj. Walter Pizzulli

Approfondimenti su Walter Pizzulli

Ancona ha accolto il nuovo anno con il concerto di Francesca Michielin, attirando circa quattro mila persone in piazza Cavour.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Walter Pizzulli

Argomenti discussi: Musica e allegria con il dj. Walter Pizzulli; Sfilata di carri allegorici a Busca, festa di musica e allegria; Effetto Versilia | Festival di Burlamacco, vent’anni di musica e allegria | 28/01/26; Piazza Duomo gremita di maschere e allegria per l'anteprima del Carnevale.

A Milano musica, yoga e allegriaDa lunedì 5 febbraio Milano propone una rosa di eventi tutti da scoprire, partendo dalla musica, come protagonista, per continuare, poi, con lo yoga rilassante, la terra Andalusa, pranzi e cene nei ... tgcom24.mediaset.it

Sagre, musica e comici, Ferragosto in allegria: cosa fare in provinciaIn Valle di Comino il 14 agosto torna l'Irish Fest, la festa irlandese organizzata dalle famiglie emigrate all'estero e che durante l'estate tornano nella terra di origine. La festa piena di allegria ... ilmessaggero.it

Carnival Dinner Party con Walter Pizzulli, voce radiofonica di Radio m2o Una serata di Carnevale con la musica che fa ballare l’Italia! 7 febbraio 2026 Hotel Residence Esplanade – Viareggio Cena a buffet, musica, atmosfera e divertimento per t - facebook.com facebook