Movida Caserta riunito in prefettura il Comitato per la sicurezza

La Prefettura di Caserta ha convocato il Comitato per la sicurezza per discutere della movida in città. La riunione, presieduta dalla Prefetta Lucia Volpe, si è concentrata sulla situazione della vita notturna, con la presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine e della città. Tra i partecipanti anche la commissaria straordinaria Antonella Scolamiero, incaricata di gestire il Comune dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. La discussione si è focalizzata sulle modalità di controllo e sicurezza, in vista delle prossime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti La Prefetta di Caserta Lucia Volpe ha presieduto a Palazzo del Governo una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha analizzato la situazione della “movida” nella città di Caserta, argomento già affrontato in numerose occasioni, anche recenti; presenti la Commissaria Straordinaria del comune capoluogo (sciolto per infiltrazioni camorristiche) Antonella Scolamiero, il Questore Andrea Grassi, i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Manuel Scarso, e della Guardia di Finanza, Nicola Sportelli, e la Comandante della Polizia Municipale Spissu Mele. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

