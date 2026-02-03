Moto contro camion dei rifiuti Gravissimo il centauro 19enne

Due incidenti sono avvenuti ieri sulle strade dei lidi ravennati. In uno di questi, un motociclista di 19 anni è stato sbalzato violentemente dal mezzo ed è finito gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e le forze dell’ordine per i rilievi. La scena si è svolta in modo rapido, ma le conseguenze sono pesanti per il giovane centauro.

Due incidenti si sono verificati ieri sulle strade dei lidi ravennati, con intervento dell’ elisoccorso e rilievi affidati alla Polizia Locale di Ravenna. Il più grave nel tardo pomeriggio a Punta Marina Terme. Poco dopo le 17, all’incrocio tra via delle Americhe e viale Canale Marini, secondo i primi rilievi della Polizia locale, un motociclista di 19 anni si è scontrato con un furgoncino della raccolta rifiuti che stava effettuando una manovra di inversione. La Bmw 1000 del 19enne ha centrato la cabina sul lato del conducente e il centauro è stato sbalzato oltre il mezzo, finendo sull’asfalto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

