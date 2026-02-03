Morto l' ex consigliere Carlo Bartoloni il cordoglio del consiglio regionale

È morto l'ex consigliere regionale Carlo Bartoloni. Aveva 70 anni ed era stato rappresentante di Rifondazione comunista tra il 2005 e il 2010. La notizia ha suscitato dolore tra i colleghi e nel consiglio regionale, che lo ricordano come un politico impegnato e appassionato. La sua scomparsa apre un capitolo di ricordi e di rispetto per una figura che ha lasciato il segno nel panorama politico locale.

È morto l'ex consigliere regionale Carlo Bartoloni, che nell'ottava legislatura, tra il 2005 e il 2010, era stato esponente in aula per il partito di Rifondazione comunista. La sua figura è stata ricordata con cordoglio in consiglio regionale e comunale. La presidente del consiglio regionale.

