Morto Fiorenzo Sincovich | era il nonno paletta di via Giulia

Fiorenzo Sincovich, il famoso nonno paletta di via Giulia, è morto a 73 anni. Abitava a pochi passi dal luogo in cui è stato trovato senza vita. La comunità di San Giovanni lo ricordano come una figura nota e affettuosa, sempre presente nel quartiere.

Abitava a pochi passi da dove ha incontrato la morte. Fiorenzo Sincovich, conosciuto nel rione di San Giovanni per essere stato per molti anni il nonno paletta di via Giulia, se n'è andato all'età di 73 anni. L'uomo, che un paio di anni fa era salito alle cronache per un incidente che l'aveva visto coinvolto in Germania, lungo la strada che stava percorrendo per andare a trovare il figlio residente in Olanda, è deceduto ieri 2 febbraio in via Brunelleschi. Fiorenzo ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarlo, senza successo.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Fiorenzo Sincovich

