Morto facendo scudo alla fidanzata per l’auto che li ha investiti | funerali ad Arese per Manuel Piazza

Sabato 7 febbraio ad Arese si terranno i funerali di Manuel Piazza, morto dopo aver spinto la fidanzata lontano dall’auto che li aveva investiti. La cerimonia si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Maria Aiuto dei Cristiani alle undici del mattino. La sua morte ha suscitato commozione e stupore tra amici e conoscenti.

