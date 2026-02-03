Un gruppo di studenti si è radunato davanti alla scuola di Santi Cosma e Damiano per protestare contro le sospensioni di preside e docenti. I ragazzi hanno spiegato che non vogliono essere visti come la scuola dei bulli e che la loro priorità resta il rispetto per il compagno morto e la solidarietà con le famiglie coinvolte. La manifestazione è nata spontaneamente, con i giovani che vogliono difendere l’immagine della loro scuola e i professori colpiti dalle decisioni disciplinari.

“Il nostro pensiero va prima di tutto al nostro compagno e alla sua famiglia ma siamo qui anche per difendere la nostra scuola, la nostra preside e le due docenti della sede di Santi Cosma e Damiano, tutte e tre raggiunte da un ingiusto provvedimento di sospensione. Non accettiamo che venga distrutta l’immagine della dirigente che ha dato tanto a questa scuola”. Il minuto di silenzio per Paolo Mendico, il ragazzo che si è tolto la vita lo scorso 11 settembre, è appena terminato quando i ragazzi prendono la parola. Sono in circa duecento a essere scesi in piazza a Fondi in queste ore per stringersi attorno alla preside Gina Antonietti punita dall’Ufficio scolastico regionale Lazio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morte di Paolo Mendico, un gruppo di studenti ha manifestato in difesa di preside e prof: “Non siamo la scuola dei bulli”

Approfondimenti su Paolo Mendico

Paolo Mendico, un ragazzo di 14 anni di Santi Cosma e Damiano, ha lasciato un diario prima di togliersi la vita l’11 settembre 2025.

Può fornirimi ulteriori dettagli o indicazioni specifiche sul tono e sul focus dell’introduzione? In questo modo, potrò creare un testo più preciso e adeguato alle sue esigenze.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Paolo Mendico

Argomenti discussi: La madre di Paolo Mendico: A scuola sapevano tutto, la sospensione è troppo poco. Provo ribrezzo e delusione; Verissimo: Giuseppe e Simonetta Mendico: Nostro figlio Paolo si è tolto la vita a 14 anni Video; Morte Paolo Mendico, la madre: Non si è suicidato, lo hanno ammazzato, provvedimenti per altre due docenti; Fondi, gli studenti del Pacinotti contro la gogna mediatica.

Morte di Paolo Mendico, un gruppo di studenti ha manifestato in difesa di preside e prof: Non siamo la scuola dei bulliIl nostro pensiero va prima di tutto al nostro compagno e alla sua famiglia ma siamo qui anche per difendere la nostra scuola, la nostra preside e le due docenti della sede di Santi Cosma e Damiano, ... ilfattoquotidiano.it

Il caso Paolo Mendico, lo studente morto suicida: ispezioni e indagini, sospesa la preside per tre giorniIl ragazzo 14enne era una personaltà complessa, che avrebbe subito angherie e umiliazioni all'interno della scuola Pacinotti di Fondi, e che viveva con evidenti difficoltà ... rtl.it

Suicidio di Paolo Mendico, gli studenti del Pacinotti manifestano per sostenere la preside e le prof sospese x.com

È il momento di ricordare la storia di Paolo Mendico, un ragazzo di 14 anni che si è tolto ingiustamente la vita per sfuggire a ciò che gli era nemico. Oggi a #Verissimo, i suoi genitori Giuseppe e Simonetta. - facebook.com facebook