Morte calciatore Mattia Giani | indagati due medici e un dirigente del Lanciotto Analogie con la malattia di Astori

La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta sulla morte di Mattia Giani, il calciatore di 26 anni che è morto durante una partita di Eccellenza tra Lanciotto e Castelfiorentino. Sono state indagate due medici e un dirigente del club, e si sta valutando un incidente probatorio per chiarire eventuali responsabilità. La vicenda ricorda da vicino l’episodio di Davide Astori, ponendo ancora una volta il focus sulla sicurezza nel calcio.

FIRENZE – La Procura di Firenze ha indagato tre persone e chiesto un incidente probatorio sul malore che provocò la morte di Mattia Giani, calciatore morto a 26 anni nel corso della partita valida per il campionato di Eccellenza tra Lanciotto Campi Bisenzio e Castelfiorentino. Giani, secondo i consulenti del Pm, era affetto dalla stessa rara patologia cardiaca che portò al decesso di Davide Astori. La Procura ha indagato per omicidio colposo, come atto dovuto in vista della super perizia richiesta, due medici e un rappresentante della società che ospitò la partita. Al momento del malore i genitori di Mattia erano sugli spalti insieme alla fidanzata del calciatore, col padre di Giani che fin da subito lamentò l’assenza di medici e di ambulanze a bordocampo per quella gara e di come il massaggio cardiaco al figlio fu fatto dal massaggiatore della squadra, e che nessuno seppe usare il defibrillatore che qualcuno portò in campo pochi istanti dopo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Morte calciatore Mattia Giani: indagati due medici e un dirigente del Lanciotto. Analogie con la malattia di Astori Approfondimenti su Mattia Giani Superperizia per Mattia Giani: tre indagati, anche due medici. Chiesto l’incidente probatorio Tre persone sono finite sotto inchiesta nella morte di Mattia Giani, il calciatore di 26 anni del Castelfiorentino United. La morte di Astori. Maxi-risarcimento ai familiari del calciatore L’ospedale di Careggi a Firenze dovrà pagare più di un milione di euro ai familiari di Davide Astori, l’ex calciatore della Fiorentina morto nel 2018. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Mattia Giani Argomenti discussi: Per la morte di Mattia Giani tre indagati per omicidio colposo; Superperizia per Mattia Giani: tre indagati, anche due medici. Chiesto l’incidente probatorio; Morte Astori, Careggi condannato al maxi risarcimento alla famiglia; Superperizia per Mattia Giani | tre indagati anche due medici Chiesto l’incidente probatorio. Morte Mattia Giani, 3 indagati per l'incidente probatorioSecondo i consulenti del Pm, era affetto dalla stessa rara patologia cardiaca che portò al decesso di Davide Astori. rainews.it Superperizia per Mattia Giani: tre indagati, anche due medici. Chiesto l’incidente probatorioDopo due consulenze divergenti, la procura affida al giudice delle indagini preliminari l’accertamento definitivo sul nesso causale tra la cardiomiopatia aritmogena e il malore in campo che uccise i ... msn.com Mattia Giani, tre indagati e una nuova perizia: la Procura vuole chiarire se la tragedia si poteva evitare - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.