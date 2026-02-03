Monteforte Irpino | Il Programma GOL amplia le opportunità e punta sull’inclusione

A Monteforte Irpino parte il Programma GOL, la nuova iniziativa regionale che mira a trovare lavoro a chi ha più difficoltà. L’obiettivo è aiutare le persone in condizione di fragilità a rientrare nel mondo del lavoro, offrendo nuove opportunità e supporto concreto. L’avvio del progetto è già in corso e coinvolge diversi soggetti locali e regionali.

A Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, è iniziato il Programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – un’iniziativa regionale promossa dalla Campania che punta a rilanciare l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità. Il progetto, finanziato con risorse europee del piano Next Generation EU e attuato grazie alla collaborazione tra Comune e l’associazione PowerGiob, ha coinvolto 32 cittadini che, per sei mesi, svolgeranno attività presso gli uffici comunali. Il percorso, che si inserisce nel quadro più ampio di politiche attive del lavoro, mira a trasformare l’accesso al mercato del lavoro in un’opportunità concreta di crescita personale e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

