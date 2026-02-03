Monologo teatrale | Resta un po' con me

Un attore racconta la sua storia in un monologo teatrale. Parla di un momento difficile, di crisi e di domande senza risposta. Lo spettacolo si svolge in un teatro, ma il viaggio che propone va oltre il palcoscenico, coinvolgendo il pubblico in una riflessione semplice e diretta. La scena si apre con la domanda “Perché?”, che mette subito in moto i pensieri di chi ascolta.

Un viaggio che non ti aspetti, perché niente è come sembra, un'esperienza che va oltre il teatro. È "Resta un po' con me", un monologo teatrale che prende il via con una domanda tanto semplice quanto universale: - “PERCHE’? ” - Il protagonista sta affrontando un momento di profonda crisi. Una mattina, convinto di vivere una giornata come tante, si ritrova invece immerso in un viaggio che lo porterà ad esplorare un mondo sconosciuto, dentro e fuori di sé. - Riuscirà a riappropriarsi della sua vita? Chi lo aiuterà a guardare dentro se stesso? - Per il protagonista - e per ogni singolo spettatore - sarà un'esperienza intensa e coinvolgente, un'occasione unica per guardarsi dentro e riscoprire il valore del cambiamento.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

