"Una Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport", definita anche "Carta etica dello sport femminile". Alla rete dei soggetti che ne sostengono i principi si unisce anche il Comune di San Miniato, grazie al Soroptimist Club Valdarno Inferiore, che ne ha formalmente adottato i contenuti. La Carta nasce con l’obiettivo di tutelare i diritti delle atlete e di sensibilizzare sui temi delle pari opportunità e dei diritti nello sport, promuovendo al tempo stesso un linguaggio di genere inclusivo e una cultura sportiva fondata sul rispetto. Un’attenzione particolare è rivolta alla prevenzione e al contrasto di molestie e abusi in ambito sportivo, attraverso progetti di sensibilizzazione e comunicazione realizzati in rete con istituzioni pubbliche e associazioni, oltre a percorsi culturali e formativi finalizzati allo sviluppo di una maggiore inclusione nello sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mondo donna "La parita anche nello sport"

Oggi, la Corte Suprema degli Stati Uniti esaminerà il caso riguardante il diritto delle donne transgender a partecipare alle competizioni sportive femminili scolastiche e universitarie.

