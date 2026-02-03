Monarch | Legacy of Monsters 2 nel trailer debutta lo spaventoso Titan X

Durante l'Apple TV Press Day, il cast di Monarch: Legacy of Monsters ha mostrato il primo trailer ufficiale della seconda stagione. La serie torna il 27 febbraio su Apple TV+ con Kong, Godzilla e un nuovo, spaventoso Titan. I fan si preparano a vedere il gigantesco mostro che promette di essere ancora più minaccioso.

La seconda stagione della serie Monsterverse di Apple TV+ torna dal 27 febbraio prossimo sulla piattaforma di streaming con Kong, Godzilla e una minaccia senza precedenti Durante l'Apple TV Press Day, il cast di Monarch: Legacy of Monsters è salito sul palco per presentare il trailer ufficiale della seconda stagione, confermando il ritorno di una delle serie più seguite del "Monsterverse" targato Legendary Television. La stagione 2, composta da 10 episodi, debutterà in tutto il mondo venerdì 27 febbraio 2026 su Apple TV. L'uscita delle puntate successive alla prima sarà poi settimanale, ogni venerdì, fino al 1° maggio 2026.

Apple TV presenta il nuovo trailer di Monarch: Legacy of Monsters 2, la seconda stagione della serie dedicata al Monsterverse.

Sono stati rivelati i titoli e la durata dei dieci episodi della seconda stagione di "Monarch – Legacy of Monsters". Si preannuncia un arco narrativo di portata apocalittica. Episodio 1 - Cause and Effect – 54 minuti Episodio 2 - Resonance – 45 minuti Episodio 3 -