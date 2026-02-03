Monaco sorprende lo Zalgiris con un’azione decisa nel finale del match di andata

La partita di andata tra Monaco e Zalgiris Kaunas si è conclusa con una vittoria netta per gli ospiti, che hanno battuto i padroni di casa 104-87. La squadra di casa ha fatto fatica a contenere l’energia avversaria e ha subito un colpo decisivo nel finale del match. La sconfitta complica i piani del Monaco, che ora dovrà cercare di recuperare nel ritorno.

Monaco è stato sconfitto in casa dello Zalgiris Kaunas con un netto 104-87, in una partita che ha segnato un punto di svolta per la stagione del Roca Team. Il match, disputato al Pabandomas di Kaunas – uno dei palazzetti più ostici d’Europa – ha messo in luce le gravi difficoltà che affliggono la squadra monegasca, sia dal punto di vista sportivo che societario. Dopo tre sconfitte consecutive, Monaco è entrata in campo con un’aria di sfiducia che si è trasformata in una prestazione disastrosa, segnata da errori tecnici, mancanza di coesione e una difesa trasparente. Lo Zalgiris, guidato da un Tubelis in grande spolvero (26 punti, 7 rimbalzi), ha imposto il ritmo fin dal primo quarto, costruendo un vantaggio che non si è mai arrestato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monaco sorprende lo Zalgiris con un’azione decisa nel finale del match di andata. Approfondimenti su Monaco Zalgiris Coppa Italia Women, l’Inter vince l’andata dei quarti di finale contro la Ternana: il resoconto del match L’Inter Women ha ottenuto una vittoria importante nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Ternana. Fubal entra nel vivo, ora lo sprint finale per il podio d’andata Fubal si avvicina alla fase conclusiva, con lo sprint finale per il podio d’andata. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Monaco Zalgiris Zalgiris travolgente e Monaco irriconoscibile a KaunasAlla Zalgirio Arena va in scena una partita a senso unico: lo Zalgiris entra in campo con un’intensità feroce, piazza subito un parziale di 8-0 e mette la gara sui propri binari fin ... pianetabasket.com Eurolega, il Fenerbahce travolge Parigi mentre lo Zalgiris piazza il colpo a MonacoIeri sera, nelle ultime sfide del primo turno della regular season 2025-26, sono scese in campo le ultime due finaliste dell’Eurolega e, come da previsioni, lo spettacolo non è mancato. Il Fenerbahce ... sport.sky.it #Juve a Monaco, Spalletti sorprende! Tra riposi e insostituibili: la probabile formazione x.com Con una sicurezza sorprendente, i gemelli hanno guidato il rito del fuoco sotto lo sguardo fiero di mamma Charlene di Monaco - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.