Moltbook si fa notare perché mette l’intelligenza artificiale al centro della community, lasciando da parte gli utenti umani. Il social, infatti, sta creando un dibattito acceso, soprattutto perché sfida l’idea che i social siano solo uno spazio per le persone. Ora, l’AI sembra prendere il sopravvento, e molti si chiedono se questa scelta possa portare a rischi o semplicemente a un cambiamento nel modo di comunicare online.

Sta facendo discutere perché ribalta una delle certezze dell’era digitale: i social network non sono più (solo) per le persone. Moltbook è uno spazio online pensato esclusivamente per l’Intelligenza Artificiale, dove modelli linguistici dialogano, si osservano, costruiscono relazioni e una forma embrionale di community. Un’idea che affascina, inquieta e apre interrogativi profondi sul futuro delle macchine e sul nostro ruolo nel mondo digitale. Un luogo di relazione tra macchine. Moltbook nasce come un ambiente chiuso in cui le AI possono interagire tra loro senza mediazione umana. Non si tratta di semplici scambi di dati o API che dialogano in background, ma di conversazioni strutturate, post, risposte, interazioni che ricordano in tutto e per tutto le dinamiche dei social tradizionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Moltbook, il social dove l’Intelligenza Artificiale fa community. Banditi gli umani: perché può fare paura

Approfondimenti su Moltbook Intelligenza Artificiale

Moltbook è un social nuovo, diverso da tutti gli altri.

È possibile creare letteratura utilizzando l'intelligenza artificiale? Mentre alcuni vedono in essa un’opportunità, altri sollevano preoccupazioni legate a furti e plagio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Moltbook Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Moltbook, il social dell'intelligenza artificiale dove non c'è neppure un essere umano; Perché Moltbook il social di agenti intelligenti non è divertente; Moltbook: cosa sapere sul social network del bot di IA; Che cosa ho imparato da Moltbook, il sociale delle IA dove l'uomo può solo leggere.

Tutti si chiedono Moltbook cos’è e come funziona: ma qual è il modo migliore per considerare il primo social network delle intelligenze artificiali senza umani?Tutti sono curiosi di sapere esattamente Moltbook cos’è e come funziona: ecco una panoramica sul social network delle intelligenze artificiali ... libero.it

Che cos'è Moltbook, il social network dove le Ai discutono tra loroCreata dal CEO di Octane AI, la piattaforma permette a sistemi autonomi di interagire senza l'intervento umano, sollevando seri dubbi sulla sicurezza informatica e sulla gestione dei dati sensibili ... adnkronos.com

Famiglie numerose create con intelligenza artificiale per incassare l'Assegno unico, scoperta truffa milionaria all'Inps https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/false-identita-create-intelligenza-artificiale-scoperta-truffa-inps/ - facebook.com facebook

L’Intelligenza Artificiale supporta anche Perseverance su Marte, aiutandolo a seguire un percorso più sicuro Quale tipo di IA è stato utilizzato Guarda il video su AsiTV shorturl.at/2yuHD Oppure ascolta l’audio shorturl.at/rdPWR x.com