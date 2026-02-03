Roma. Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura alla Camera, attacca Schlein: “Vuole riappropriarsi di Tolkien perché sa di aver perso terreno”. La polemica esplode mentre Mollicone invita Chiara Valerio alla Camera, definendola una donna brillante. La discussione sui protagonisti della cultura continua a tenere banco tra le aule parlamentari.

Il presidente della commisione Cultura alla Camera: "Contro la violenza, invito la sinistra a Montecitorio. Chi mi conosce sa che io sono l’uomo più a sinistra della cultura di destra” Roma. “Schlein vuole riappropriarsi di Tolkien perché sa di aver perso terreno”, dice il presidente della commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone. “Noi amiamo Pasolini, celebriamo Calvino, leggiamo Gramsci. Loro sono consapevoli di perdere pezzi”. In effetti Chiara Valerio, a Milano, ha invitato il Pd a ripopolare la Contea. “Che dire. Li capisco. Valerio è una donna brillante. Sa che Tolkien esplose in America, con la beat generation, che arrivò poi nelle comuni in Italia, che fu riscoperto dalla destra di Alemanno, Augello e ancor prima di Rauti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Mollicone: "Tolkien di sinistra? Chiara Valerio è una donna brillante. La invito alla Camera"

