Questa mattina, i visitatori si sono trovati immersi in un’installazione che richiama gli ambienti di un vecchio albergo di campagna. Le luci e i colori ricordano le stanze di un tempo, con figure che sembrano muoversi tra le pareti, come se cercassero di recuperare ricordi ormai perduti. L’opera di Francisco Tropa, intitolata ‘Miss America’, porta lo spettatore tra i fili di un passato che riaffiora tra le pareti di una banca di Bologna.

Le atmosfere, i colori, le figure che si muovono, evocano i vecchi alberghi di campagna dove, nel sottotetto, venivano stese ad asciugare le lenzuola. Entrare nella sontuosa Sala dei Convegni di Palazzo de’ Toschi, sede nobile della Banca di Bologna è, da oggi, come immergersi in una dimensione che fa diventare i visitatori parte attiva della rappresentazione, giocando sulla memoria, sul piacere dell’accoglienza e anche su un aspetto ludico che si tende a celare. Succede, con Miss America, il lavoro dell’artista portoghese Francisco Tropa che, con la cura di Simone Menegoi, fa parte del circuito di Art City e sarà visibile da oggi (inaugurazione alle 18) sino all’1 marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Miss America’ di Francisco Tropa. Memoria e accoglienza perdute fra i fili della Banca di Bologna

Banca di Bologna sostiene l’arte contemporanea con esposizioni internazionali a Palazzo De’ Toschi, confermando il proprio impegno nel promuovere eventi culturali di rilievo.

