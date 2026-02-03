Un ragazzo di 16 anni ha preso il furgone del padre e ha causato un incidente ieri pomeriggio a Milano. Dopo aver tamponato un’altra vettura, è scappato senza fermarsi. La Polizia locale lo ha intercettato poco dopo e lo ha fermato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha fatto scattare un’indagine sulla sicurezza e sulla responsabilità del minore.

Si mette alla guida del furgone del padre e provoca un incidente poi fugge ma viene rintracciato dalla Polizia locale. Un tamponamento a catena che poteva avere conseguenze ben più gravi si è trasformato in un caso di guida senza patente e omissione di soccorso. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, intorno alle 18, in via Ravegnana, nei pressi del cavalcavia di Ronco. Qui, una pattuglia della Polizia locale dell’Unione è intervenuta per i rilievi di un sinistro che ha coinvolto tre veicoli, un Fiat Ducato, una Fiat Panda e una Mercedes classe B. La dinamica ricostruita dagli agenti è apparsa sin da subito molto chiara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minorenne guida furgone provoca incidente e fugge

Approfondimenti su Minorenne Furgone

Un diciassettenne ha causato un tamponamento a catena in via Ravegnana, vicino al cavalcavia di Ronco, e poi è scappato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Minorenne Furgone

Argomenti discussi: Minorenne guida furgone provoca incidente e fugge; Minorenne prende guida il furgone del padre, provoca un tamponamento a catena e fugge; Minorenne al volante provoca tamponamento a catena e fugge: denunciato il padre; Minorenne al volante provoca un tamponamento a catena e fugge: rintracciato dalla Polizia locale.

Minorenne guida furgone provoca incidente e fuggeIl 17enne è stato rintracciato dalla Polizia locale dopo aver causato un tamponamento a catena. Multato l’uomo. ilrestodelcarlino.it

Minorenne alla guida del furgone del padre provoca tamponamento e fugge: rintracciato dalla Polizia Locale di FaenzaMinorenne alla guida del furgone del padre provoca un tamponamento a catena e fugge, ma viene rintracciato dalla Polizia Locale di Faenza. Il ... ravennanotizie.it

La Polizia Locale identifica il mezzo che si era allontanato: alla guida c'era un minorenne - facebook.com facebook

Minorenne alla guida del furgone del padre provoca un tamponamento a catena e fugge x.com