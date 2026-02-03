Minneapolis governo Usa impone bodycam a tutti gli agenti Trump | ‘misura positiva’

Il governo degli Stati Uniti ha deciso di imporre l’uso delle bodycam a tutti gli agenti di polizia a Minneapolis. La misura arriva dopo le polemiche sugli eccessi e le accuse di violenze. Trump si è detto favorevole, definendo l’idea “positiva”. Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia non esclude di ricorrere in tribunale contro la decisione del giudice di rilasciare Liam Conejos Ramos, il bambino di cinque anni fermato con il padre e rinchiuso in un centro migranti in Texas per una settimana. La questione si fa sempre

Nel clima di tensione che continua ad attraversare gli Stati Uniti, il governo rende nota la decisione di dotare di bodycam gli agenti dell’Ice e dell’Agenzia delle dogane e della protezione delle frontiere (CBP) di stanza a Minneapolis. Le piccole telecamere personali serviranno a riprendere le loro azioni mentre sono in servizio. Lo ha annunciato la segretaria alla sicurezza interna Kris Noem, aggiungendo che “non appena saranno disponibili i fondi il programma di telecamere indossabili verrà esteso a livello nazionale“. La decisione arriva in seguito all’identificazione dei due agenti che hanno ucciso Alex Pretti a Minneapolis durante le proteste per le politiche anti-immigrazione del governo statunitense e dopo che i democratici, durante le discussioni al Congresso, avevano chiesto l’introduzione delle bodycam come condizione per rifinanziare le attività del Dipartimento per la sicurezza interna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Donald Trump ha commentato l’annuncio di Kristi Noem, che ha deciso di equipaggiare tutti gli agenti federali a Minneapolis con le bodycam.

La città americana vive giorni di forte agitazione.

