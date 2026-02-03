Minacce mafiose ai vertici del Foggia Calcio la Dda di Bari chiede tre condanne fino a 7 anni

La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha chiesto tre condanne fino a sette anni di carcere per il presunto coinvolgimento di alcuni esponenti del mondo del calcio locale. Gli agenti hanno scoperto ordigni piazzati sotto le auto di figure chiave del club, tra cui il figlio del patron, il capitano, il capo ultras e alcuni dirigenti, tra giugno 2023 e maggio 2024. Un’indagine che mette in luce le minacce e le tensioni legate alla tifoseria e alla gestione della squadra.

Ordigni sotto l'auto del figlio del patron, ma anche del capitano, del capo ultras e dei dirigenti del Foggia calcio, tutto avvenuto tra giugno 2023 e maggio 2024. Per questo la Direzione distrettuale antimafia di Bari ha chiesto tre condanne nel processo con rito abbreviato sulle ipotizzate minacce mafiose ai vertici del Foggia Calcio per estendere il controllo della criminalità organizzata sulla società sportiva che lo scorso maggio è finita in amministrazione giudiziaria. Le richieste di pena sono state formulate dalla pm Bruna Manganelli davanti al giudice per l'udienza preliminare di Bari.

