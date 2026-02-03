Milva Magnani FdI dura con il sindaco di Jesi | L’isola felice che non c’è affossata da Maranza e Tabligh

Milva Magnani non ci sta e prende di mira il sindaco di Jesi, Leorenzo Fiordelmondo. La coordinatrice di Fratelli d’Italia attacca duramente, dicendo che l’isola felice che lui ha sempre descritto non esiste. Secondo Magnani, le recenti operazioni delle forze dell’ordine smentiscono questa immagine e mostrano che la città della Vallesina sta affrontando problemi più seri di quanto si voglia ammettere.

