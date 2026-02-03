Milva Magnani FdI dura con il sindaco di Jesi | L’isola felice che non c’è affossata da Maranza e Tabligh
Milva Magnani non ci sta e prende di mira il sindaco di Jesi, Leorenzo Fiordelmondo. La coordinatrice di Fratelli d’Italia attacca duramente, dicendo che l’isola felice che lui ha sempre descritto non esiste. Secondo Magnani, le recenti operazioni delle forze dell’ordine smentiscono questa immagine e mostrano che la città della Vallesina sta affrontando problemi più seri di quanto si voglia ammettere.
JESI – Milva Magnani, coordinatrice di Fratelli d'Italia a Jesi, attacca il sindaco Leorenzo Fiordelmondo, reo a suo dire di aver sempre descritto la città della Vallesina come un'isola felice, quando in realtà le recenti operazioni delle forze dell'ordine dimostrerebbero il contrario.
