Milano intossicazione da monossido in un asilo
Questa mattina a Milano, un’uscita di monossido di carbonio ha colpito un asilo nido. Dodici bambini e tre insegnanti sono stati portati in ospedale per controlli, ma nessuno ha riportato gravi conseguenze. Le autorità stanno ancora verificando l’origine della fuga di gas e le cause dell’incidente. Intanto, l’edificio è stato evacuato e messo in sicurezza.
Fuga di monossido di carbonio in un asilo nido a Milano. Dodici bambini e tre insegnanti sono rimasti intossicati, ma nessuno è in gravi condizioni. Indagini in corso per accertare le cause. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
