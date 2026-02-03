Milano fuga di monossido di carbonio in asilo nido | 12 bambini intossicati

Questa mattina a Milano, in via Certosa 34, si è verificata una fuga di monossido di carbonio in un asilo nido. Dodici bambini e quattro adulti sono stati portati in ospedale per essere curati. Tra loro ci sono due insegnanti e due genitori. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma i soccorritori sono intervenuti subito. La scuola è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno indagando. Nessuno è in pericolo di vita, ma la preoccupazione resta alta.

(Adnkronos) – Fuga di monossido di carbonio in un asilo nido milanese, in via Certosa 34. Sono dodici i bambini e quattro gli adulti, tra cui due insegnanti e due genitori, a essere sotto le cure dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un’autopompa e gli esperti del nucleo Nbcr per individuare le cause che hanno scatenato la fuga. Bambini e insegnanti si trovano in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l’ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi accusati. I locali del nido sono monitorati attentamente dai vigili del fuoco. Musk non si ferma, fonde xAi in Space X e crea un colosso da 1. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

