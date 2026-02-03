milano fuga di monossido di carbonio in asilo nido 12 bambini coinvolti

Questa mattina a Milano, un incidente al nido di viale Certosa ha coinvolto dodici bambini e quattro adulti, tra cui insegnanti e genitori. Per cause ancora da chiarire, si è verificata una fuga di monossido di carbonio che ha reso necessario l’intervento dei soccorritori. I bambini sono stati portati in ospedale per controlli, ma fortunatamente le condizioni di salute sembrano stabili. La polizia e i vigili del fuoco lavorano per capire cosa sia successo e per mettere in sicurezza l’edificio.

Fuga di monossido di carbonio in un asilo nido milanese, in viale Certosa 34. Sono dodici i bambini e quattro gli adulti, tra cui due insegnanti e due genitori, a essere sotto le cure dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un’autopompa e gli esperti del nucleo Nbcr per individuare le cause che hanno scatenato la fuga. Bambini e insegnanti si trovano in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l’ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi accusati. I locali del nido sono monitorati attentamente dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

