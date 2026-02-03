Milano-Cortina tutto pronto per la cerimonia inaugurale | Meloni e Mattarella accoglieranno 50 capi di Stato

Questa sera si tiene la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. La presidente Meloni e il presidente Mattarella saranno presenti per accogliere i 50 capi di Stato arrivati in Italia. Tutto è pronto, l’evento attirerà l’attenzione di tutto il mondo. Le gare inizieranno già domani, ma questa sera l’Italia si presenta con una serata di festa e spettacolo.

Gli occhi del mondo puntati sull’Italia: partono venerdì 6 febbraio (in realtà le gare inizieranno il giorno prima) con la cerimonia inaugurale, i giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Dopo vent’anni, Torino 2006, la nostra nazione torna ad ospitare la rassegna olimpica ed è la prima volta che la manifestazione si terrà in due città distinte. La cerimonia con Mattarella e Meloni. La cerimonia di apertura si terrà venerdì 6 febbraio  alle ore  20:00  presso lo  Stadio San Siro. Saranno presenti sia il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Mistero su chi accenderà il braciere: il favorito è Alberto Tomba, il più grande sciatore italiano di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

