milano cortina tutte le finali giorno per giorno

Nei prossimi giorni, Milano e Cortina si preparano ad accogliere i XXV Giochi olimpici invernali. Venerdì si apre la cerimonia di inaugurazione allo stadio San Siro, mentre domenica sera si chiude con la festa all’Arena di Verona. In tutto, sono previsti 116 eventi distribuiti in 16 sport diversi.

AGI - I XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 che inizieranno venerdì con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro e si concluderanno domenica 22 con la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, prevedono 116 eventi da medaglia in 16 sport. Debutta ai Giochi lo sci alpinismo. Le prime medaglie che saranno assegnate saranno quelle della discesa libera maschile, l'ultima come tradizione dei Giochi l'oro dell'hockey su ghiaccio maschile. Queste le finali giorno per giorno:. SABATO 7 FEBBRAIO Sci alpino: discesa libera uomini (ore 11.30 - Bormio). Sci di fondo: skiathlon 10 km+10 km donne (13 - Lago di Tesero). 🔗 Leggi su Agi.it

