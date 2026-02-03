Milano-Cortina Malagò Mattarella e il Governo sempre accanto a noi
La discussione sulla sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si riaccende dopo le parole di Malagò. Il presidente del Coni ha precisato che la sicurezza non è di loro competenza, soprattutto in un momento in cui il governo e il presidente Mattarella sono sempre vicini alla manifestazione. Malagò ha anche commentato che è normale che si possa usare un aggettivo positivo per il Presidente della Repubblica, sottolineando il rapporto di fiducia tra le istituzioni e gli organizzatori.
"La sicurezza non è di nostra competenza" ha detto Malagò sulla presenza dell'Ice MILANO - "Mattarella? È normale che uno possa aggiungere un aggettivo bello accanto al Presidente della Repubblica. Ma io mi sento di dire che è veramente meraviglioso. C'è sempre stato vicino? Sì, appunto, c'era lui dal primo giorno, ci ha sempre confortato, ci ha ricevuto quando c'era anche necessità, non solo per aspetti istituzionali, devo dire anche con grandissima franchezza, con grandissima onestà". Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò a margine della 145esima sessione del Cio svolta a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Milano Cortina 2026
Milano Cortina, cerimonia del braciere: inizia il viaggio della Fiamma. Mattarella: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto la tregua»
Milano Cortina, cerimonia del braciere: inizia il viaggio della Fiamma. Mattarella: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata»
Ultime notizie su Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Ci sarà una sorpresa di Mattarella alla cerimonia d’apertura: la gaffe di Bulbarelli…; Mattarella incontra i membri del CIO a Palazzo Marino a Milano; Milano Cortina, 'sorpresa clamorosa' di Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi? Malagò replica: Dichiarazioni senza fondamento; Milano-Cortina, Mattarella: Chiediamo il rispetto della tregua olimpica, lo sport faccia tacere le armi. Aperta la 145esima sessione...
Milano Cortina: Malagò, 'grazie Mattarella, ci è sempre stato vicino''Dispiace il primo caso doping, si vada in fondo. L'atleta era convocata per le Olimpiadi ma non ancora al Villaggio' (ANSA) ... ansa.it
Milano-Cortina, Malagò Mattarella e il Governo sempre accanto a noiMILANO (ITALPRESS) - Mattarella? E' normale che uno possa aggiungere un aggettivo bello accanto al Presidente della Repubblica. Ma io mi sento di dire che ... italpress.com
#Milano- #Cortina, dallo skeleton al curling: la guida completa all’Olimpiade di casa nostra x.com
Prezzi altissimi per assistere ai Giochi di Milano-Cortina (ma c'è qualche disciplina accessibile economicamente). E San Siro non è ancora sold out per la cerimonia d'apertura - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.