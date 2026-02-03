Milano-Cortina Malagò Mattarella e il Governo sempre accanto a noi

La discussione sulla sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si riaccende dopo le parole di Malagò. Il presidente del Coni ha precisato che la sicurezza non è di loro competenza, soprattutto in un momento in cui il governo e il presidente Mattarella sono sempre vicini alla manifestazione. Malagò ha anche commentato che è normale che si possa usare un aggettivo positivo per il Presidente della Repubblica, sottolineando il rapporto di fiducia tra le istituzioni e gli organizzatori.

