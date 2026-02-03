Milano-Cortina Malagò | Mai viste Olimpiadi con così poche proteste

Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, dice che i Giochi invernali del 2026 sono tra i meno contestati di sempre. In questi mesi, le proteste e le polemiche sono state poche rispetto a quanto ci si aspettava, e Malagò si dice soddisfatto di questa situazione. La macchina organizzativa continua a lavorare senza grandi problemi, e in città si respira un’aria più tranquilla rispetto ad altri eventi simili.

Per il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, i Giochi invernali 2026 sono tra i meno presi d'assalto da proteste e polemiche. “All'inizio c'erano preoccupazioni, appunto, ma fino ad adesso non c'è mai stata un'Olimpiade dove le proteste e le polemiche sono state così basse”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Durante l’evento “Italia in Gioco – CIP e RAI fanno squadra”, Malagò e De Sanctis hanno evidenziato l’importanza di unire Olimpiadi e Paralimpiadi in un percorso condiviso, sottolineando le sfide culturali e organizzative e l’obiettivo di rafforzare il ruolo del movimento paralimpico nel contesto dei Giochi Milano-Cortina 2026.

