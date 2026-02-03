milano cortina le olimpiadi delle prime volte

Questa volta, i Giochi Invernali si presentano come un evento tutto nuovo. Per la prima volta, due località ospitano insieme le Olimpiadi, con due bracieri accesi e gare che si svolgono in due regioni diverse. Milano e Cortina uniscono città e montagna, portando in scena una manifestazione mai vista prima in Italia.

AGI - Sarà l'edizione delle "prime volte" quella dei Giochi Invernali di Milano Cortina. Per la prima volta due località, per la prima volta due bracieri, per la prima volta gare diffuse in due Regioni, due ambienti differenti (città e montagna) e due province autonome diverse. E ancora, per la prima volta cerimonia di apertura e chiusura in due località diverse (Milano, in concomitanza con Cortina d'Ampezzo, e Verona), per la prima volta apertura delle Paralimpiadi in un sito Unesco (l'Arena di Verona), per la prima volta una località italiana che ospita per due volte i Giochi Invernali (Cortina, 1956 e 2026). 🔗 Leggi su Agi.it

