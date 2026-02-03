Milano-Cortina dal pattinaggio allo sci | prezzi folli per vedere le gare E ci sono ancora biglietti disponibili per 180 eventi

Mancano pochi giorni alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I prezzi dei biglietti per assistere agli eventi sono saliti alle stelle, con molti appassionati che trovano difficile permetterseli. Nonostante ciò, ancora si trovano biglietti disponibili per circa 180 gare, tra pattinaggio e sci. La corsa contro il tempo è ormai agli ultimi colpi di clava.

Giorni, ore, minuti: il countdown è inesorabilmente iniziato. Manca ormai pochissimo alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Dei Giochi per ricchi, almeno stando ai soldi che servono per comprare i biglietti delle gare più belle. Se si vuole assistere al pattinaggio di figura ad Assago, bisogna spendere più di 200 euro. Stesso discorso per lo sci, che sia quello maschile a Bormio o quello femminile a Cortina. Per un quarto di finale di hockey maschile nella nuova arena Santa Giulia, servono almeno 400 euro. Per chi non può permettersi le gare principali, c'è qualche rimasuglio: ad esempio, le fasi preliminari dell'hockey femminile e del curling (30 euro).

